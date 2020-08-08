النجاح يتوج تامر حسني.. والملايين تحاصر أغنيته"ناسيني ليه" عبر "اليوتيوب"

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لايزال الفنان تامر حسني، يحصد ثمار نجاح أغنيته"ناسيني ليه" بالرغم من طرحها منذ عامين ضمن أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك".



وحققت الأغنية والكليب نجاحات منقطعة النظير في الوطن العربي والعالم أكمل حيث تجاوزت نسبة المشاهدة للكليب الذي طُرح منذ عام وللأغنية التي صدرت منذ سنتين 180 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".



جدير بالذكر أن أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين، ألحان: تامر على، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس

وافتتح تامر، كليب "ناسيني ليه"، بالتركيز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية وكأنه أراد أن يقول للعالم "مصر حلوة"، وهذا في إطار تنشيط السياحة ودعوة الجميع لزيارة معالم مصر التي تتميز بها عبر آلاف السنين، حيث كان باستطاعته اصطحاب فريق عمله إلى أي دولة أوروبية لإنجاز مهام مشروعه الفني، إلا أنه فضّل التصوير داخل مصر كي يعكس جمالها ويؤكد على أمنها واستقرارها عكس ما يروجه البعض عن ضرب استقرار مصر، وعدم استطاعتها توفير الأمان، كما أنه يعكس الصورة التي يأخذها البعض عن الفنانين بأنهم يتهافتون على تصوير أعمالهم الغنائية بالدول الأوروبية.



قدّم تامر حسني، للمصريين وجه جديد في الكليب وهي فنانة ستكون مكسبًا كبيرًا للدراما والسينما المصرية والعربية مستقبلًا، إنها آسيل عمران التي عبرت باحترافية عن مشاعر الفتاة التي تتزوج من شخص لا تريده، ولكن بسبب "العند"، في حبيبها السابق الذي تركها تذهب دون التمسك بها.

















