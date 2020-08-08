الزمالك يحدد موقفه من عودة حميد أحداد

أوضح مصدر بنادي الزمالك موقف الإدارة من لاعبها المعار للرجاء المغربي حميد أحداد.





وأكد المصدر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك قررت التواصل مع الرجاء المغربى من أجل استعادة خدمات حميد أحداد وانتظامه فى تدريبات الفريق عند انتهاء نهاية فترة الإعارة.





وأنهي المصدر تصريحاته مشيراً إلى أن إدارة الكرة رفضت إعارة اللاعب مرة أخرى أو مد فترة إعارته، ولم يستغل النادى المغربى بند شراء اللاعب في شئ، لذلك ترغب إدارة الزمالك فى عودة أحداد لتسويقه.





وظهر أحداد بمستوى مميز في الفترة الأخيرة مع الرجاء ولفت الأنظار إليه وحصل على لاعب الشهر مع الفريق.





الجدير بالذكر أن الرجاء يترقب مواجهة نظيره الزمالك فى دوري الأبطال في سبتمبر القادم، وعلي الجانب الأخر يقابل الوداد نادي الأهلي.



