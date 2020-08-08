الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:17 م
زيدان
زيدان
وكالات

فتحت صحيفة "ماركا" الإسبانية النار على زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بعد الخسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ووداع دوري أبطال أوروبا.

 

وقالت الصحيفة: "ريال أصيب لكنه لم يغرق السقوط في استاد الاتحاد مساء الجمعة خلف أبواب موصدة، كان أكثر من خسارة بالنسبة لزيدان، إذ خسر معركته التكتيكية ضد غريمه جوارديولا، لكن الأهم أن مسيرته التاريخية في المسابقة القارية انتهت، لأنها المرة الأولى منذ استلامه الاشراف على الفريق لأول مرة عام 2016 يخرج الفرنسي من دور إقصائي (12 تأهل سابق من أصل 12).

 

كما أنها المرة الأولى التي ينتهي فيها مشوار زيدان كمدرب في مسابقة دولية للأندية، بعد أن سبق لبطل مونديال 1998 أن تجاوز ثلاثة أدوار للمجموعات، تسع مواجهات من ذهاب وإياب، وثلاث مباريات نهائية لدوري الأبطال، إضافة الى مونديالين للأندية ومباراتي كأس سوبر أوروبية.

 

في إسبانيا، لا أحد يشكك بالقدرة الإدارية وقوة العزيمة عند المدرب الفرنسي الذي أعاد ريال الى منصة تتويج الدوري الإسباني بعدما أزاح غريمه برشلونة.

 

لكن أسباب الفشل أمام سيتي ومدرب برشلونة السابق جوارديولا مقلقة نتيجة القرارات التكتيكية المتأخرة (ثلاثة تغييرات قبل ثماني دقائق فقط على النهاية)، وخياره بعدم إشراك المهاجم البرازيلي المميز فينسيسوس جونيور على الرغم مما بإمكانه تقديمه بسرعته وتوغلاته.

 

ودفع ريال الجمعة ثمن خطأين قاتلين لقلب دفاعه الفرنسي رافايل فاران الذي تسبب بهدفي سيتي، وهو أمر لا يتحمل مسؤوليته زيدان بحسب ماركا لكنه يتحمل مسؤولية “عدم قدرته على تحريك مقاعد البدلاء بالشكل اللازم عندما كان فريقه بحاجة الى ذلك.

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