فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام إنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:32 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الغد أمام إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


المدرب السويسري استقر على الدفاع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، أما في خط الدفاع فلا غبار على الرباعي محمد هاني ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط تبدو الأمور محسومة لأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وفي الهجوم فإن الأقرب هو الثلاثي جونيور أجاي ووليد سليمان ومروان محسن.



ويستضيف الأهلي نظيره إنبي مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 مباراة حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة.

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