تطورات حريق مدينة نصر بعد تصدره "تريند" جوجل

حريق مدينة نصر ، انتشرت الحرائق في العديد من الدول والمناطق، وهو ما جعل مثل هذه الأخبار محتوى رائجًا، يبحث الكثيرون عنه، وإن كان بسيط الدرجة، إلا أن الظروف الواقعة حاليًا في الكثير من البلدان جعل مثل هذه الأمور ذات أهمية كبرى.





حريق مدينة نصر





وتصدر حريق مدينة نصر "تريند" محرك البحث الشهير جوجل، اليوم السبت الموافق الـ8 من أغسطس 2020، بعدما تم السيطرة على الحريق، وبيان كافة تفاصيله، وتدخل النيابة العامة لتبيان ما حدث وكشف التفاصيل.





قرار النيابة في حريق مدينة نصر





وقررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مدينة نصر الذي نشب يوم أمس الجمعة في مقلب بمقلب قمامة بمنطقة التبة، وذلك لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر، مكلفةً بسرعة إجراء وإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.





الإبلاغ عن حريق مدينة نصر





بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق مدينة نصر بمقلب قمامة بمنطقة التبة، حيث دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تفاصيل حريق مدينة نصر





وأوضحت إدارة الحماية المدنية، على خلفية حريق مدينة نصر أن الحرائق تزداد خلال فصل الصيف، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.





أسباب حريق مدينة نصر





وطالبت "الحماية المدنية" جموع المواطنين على خلفية حريق مدينة نصر بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، إضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.





نشوب حريق مدينة نصر





حريق مدينة نصر ، ولفتت إدارة الحماية المدنية إلى أخطاء الحرائق المتكررة منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.





مكان حريق مدينة نصر





يُذكر أن حريق مدينة نصر شب بمخلفات بالقرب من موقف سيارات، أمس الجمعة، بقطعة أرض فضاء على مساحة 200 متر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق، بعدما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوبه، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وحاصروا الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.



