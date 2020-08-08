الفحص الطبي يحسم جاهزية الشيخ لمواجهة الأهلي وإنبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:59 م
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
علي نبوي
يخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم السبت والذي سيقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.


وكان الشيخ قد تعرض لكدمة قوية في القدم خلال مران الفريق الأحمر أول أمس الخميس حيث اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأمس.


وسيحسم الفحص الطبي موقف الشيخ من مواجهة الفريق الأحمر غدًا أمام إنبي والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.


ويستضيف الأهلي نظيره إنبي مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 مباراة حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة أمام سموحة.

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