سفارة دمشق في لبنان تعلن مقتل 43 سوريا بانفجار بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:31 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

أعلنت سفارة دمشق في لبنان، اليوم السبت، مقتل 43 سوريًا من جراء انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

 

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت ضحايا انفجار بيروت انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 12 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ 42 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 8 ساعات

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ أقل من ساعة

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سفارة الكويت في لبنان تهيب برعاياها الالتزام بمقار سكنهم

البحرين تتضامن مع الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت

الصليب الأحمر اللبناني: انفجار بيروت خلف أكثر من 100 قتيل

الصحة اللبنانية: أكثر من 137 قتيلا و5 آلاف مصاب حصيلة انفجار بيروت

ارتفاع عدد الأطفال اللبنانيين الذين شردوا من جراء انفجار بيروت إلى 100 ألف

الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

10:13 ص

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

11:49 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا