الإثنين.. الإنتاج الثقافى يواصل سهراته الفنية على مسرح ساحة الهناجر

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، إقامة سهراته الصيفية للفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، اعتبار من يوم الاثنين المقبل ١٠ أغسطس الجارى، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه القطاع، عقب إعلان قرارات رئيس مجلس الوزراء، بعودة الأنشطة والفعاليات بنسبة ٢٥% من الطاقة الاستعابية. 

ويتضمن برنامج شهر أغسطس، مجموعة من فقرات الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حيث يقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، باقة متنوعة من أجمل فقرات فنون السيرك، كما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، مجموعة من أشهر استعراضاتها طوال تاريخها الفنى، وذلك أيام ١٠ و١١و١٢ أغسطس.

ويقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، مجموعة من العروض المسرحية، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور يومى ١٤ و١٥ أغسطس، عرض "رحلة الزمن الجميل" من إخراج محمد نور.

ويعرض يومى ١٧و١٨ أغسطس العرض المسرحي "محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض يعد إعداد مسرحى عن ثلاث أفلام عالمية للأطفال .

ويعرض بيت المسرح أيام ٢٣و٢٤و٢٥ أوبريت "الليلة الكبيرة" كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا، يليه مسرحية " ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد، تأليف وأشعار إبراهيم الحسينى، إخراج عادل بركات.

كما يعرض البيت الفنى للمسرح أيام ٢٧و٢٨و٢٩ أغسطس، مسرحية "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، إخراج أشرف حسنى، وذلك بجانب أوبريت "الليلة الكبيرة".

وقد حرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيه فقط. 

أخبار تهمك

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 8 ساعات

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 17 ساعة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 5 ساعات

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 12 ساعة

6 تصريحات قوية من مرتضى منصور

منذ 35 دقيقة

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

اشتعال سيارة أعلى الدائري.. والمرور تغلق الطريق

10:13 ص

يوفنتوس يفاوض "خليفة" ماوريسيو ساري

11:49 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا