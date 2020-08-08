اختراق "إنتل" وتسريب مستندات تحوي أسرار تجارية

تعرضت إحدى المخدمات التابعة لشركة إنتل لعملية اختراق وتمت سرقة كمية ضخمة من المستندات الرسمية السرية التي تعود لها وتحوي أسراراً تجارية ونشرت على الانترنت.





نشر مهندس سويسري يدعى Till Kottmann بعض المستندات التي تخصّ الشركة وادعى أنه حصل عليها من المخترق، وأضاف أن العملية حصلت في مايو الماضي.





بحسب كلامه فإن الدفعة الأولى من المستندات المسربة يبلغ حجمها 20 جيجابايت وأغلبها تحمل طابع السرية وتحت تقييد عدم الإفصاح عن المعلومات حيث تعتبرها إنتل أسرار تجارية.





اطلع موقع ZDNet على محتوى المستندات المسربة والمنشورة عبر خدمة التخزين السحابي Mega على عينة من تلك المستندات. أكّد الموقع أنها تحوي معلومات تخص تصميم المعالجات والشيفرات المصدرية لها.





وتتضمن أيضاً شيفرات برمجية لتعامل BIOS مع المعالجات وحتى شيفرات نموذجية لمعالجات Kaby Lake بالإضافة إلى شيفرة أداة schematics الخاصة بمعالجات Tiger Lake التي لم تطلقها إنتل بعد.





من الواضح أن ما حصل عليه القراصنة مستندات حساسة للغاية حول منتجات الشركة ولاتحوي أية بيانات شخصية عن موظفيها أو زبائنها.



