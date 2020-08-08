تفحم 7 سيارات وإصابة 5 أشخاص.. كواليس اشتعال سيارة بترول أعلى الدائري

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:39 ص
موقع الحريق
موقع الحريق
إيمان عبد العاطي
صرح مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور بأنه صباح اليوم السبت، وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، ما أدى إلى انقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية، واشتعال النيران بالسيارة، وامتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم. 

وتسبب حادث اشتعال النيران، بسيارة مقطورة أعلى الطريق الدائري، إلى تفحم 7 سيارات ملاكي آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع وقوع كارثة محققة.

ونجح قوات الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اشتغل بسيارة إثر اصطدامها بأخري أعلي الطريق الدائري.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما يقوم رجال المرور بإزالة حطام الحادث بواسطة اوناش المرور.

كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل الحركة المرورية علي الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.

وفي سياق آخر، أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، الطريق الدائري إثر اشتعال سيارة على الطريق.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلي اشتعال السيارة أعلي الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلي المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي.

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلا الحركة المرورية على الطريق الداعم وتم انتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية.

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سيارة بترول حوادث حريق الدائري حريق

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