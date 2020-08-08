طارق الشناوي يكتب: سفينة "نواح" لا تزال تبحر

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
لم يكن محمد نوح مجرد مطرب وملحن حقق جماهيرية طاغية، بقدر ما كان زعيمًا يقود اتجاهًا، ويحرك دفة، ويوجه بوصلة.. من يستطيع التواجد بقوة فى زمن أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وفريد والموجى وبليغ، ليتوحد مع مشاعرنا مرددا آمالنا وآلامنا؟!.

حدث نوع من التماثل بين نوح وسيد درويش، أتصور أن مسرحية سيد درويش التى شهدت بدايته الفنية قبل نحو ستين عاما ظلت تسكنه.

سيد درويش لم يمكث فى هذه الدنيا سوى 32 عامًا، ورحل عام 1923، بعد أن أعلن البيان الأول لثورة موسيقية فى مجال التعبير، حيث أن كانت رهنا للتطريب، وهو ما أراد نوح منذ مطلع السبعينيات استكماله.

بينهما قدر من التماثل الشكلى، ربما بسبب عشق نوح لدرويش تبدلت حتى ملامحه، وعاش قدرًا من التوحد اللاشعورى.

كان صوته يهدر بين الملايين فى الميادين بعد هزيمة 67 (مدد شدى حيلك يا بلد)، فأصبح أهم حالة غنائية.

أراد تشييد مشروعه الموسيقى متعدد الطوابق، درس فى أمريكا أكاديميًا، وغرق فى الفولكلور، كان قد سبقه بليغ حمدى بقليل، وسبقهما فى الحقيقة محمود الشريف، أخذت الحياة الغنائية كلا من الشريف وبليغ بعيدا، بينما نوح أخلص فى البحث والتنقيب.

ملامح المشروع لم تكتمل على أرض الواقع، الذى اكتمل ذروتين، وهما مسرحية (انقلاب) جمعت بين نيللى وإيمان البحر درويش وصلاح جاهين والمخرج والمنتج جلال الشرقاوى، الذى مزج بين الشاشة السينمائية وخشبة المسرح، فكانت بحق انقلابًا مسرحيًا.. وفى مرحلة موازية وضع الموسيقى التصويرية لفيلم يوسف شاهين (المهاجر)، واحدة من أهم ما شهدته السينما المصرية طوال تاريخها فى براعة استخدام الموسيقى تعبيريًا.

حقق الفيلم أداءً علنيًا غير مسبوق بعد عرضه تجاريًا خارج الحدود، قانون الملكية الفكرية يطبق فى العالم وتمنح الأفلام نسبة من إيراد الشباك لصاحب الموسيقى التصويرية، حالة استثنائية لم تتحقق من قبل، عاود «نوح» التجربة مع «يوسف شاهين» فى فيلم (إسكندرية كمان وكمان)، ظل (المهاجر) هو الذروة.

عاشت مصر أكثر من نهار مع نوح.. فرقة مسرحية، واستوديو مجهز على أحدث طراز، وحفلات هنا وهناك على أرض المحروسة، كلها تحت مظلة (النهار)، كان يتمتع بروح الفنان المغامر وليس رجل الاقتصاد، فخسر كل أمواله قبل أن يستكمل حلمه، وفى نهاية الأمر أنشأ فرقة عائلية تغنى وتعزف باسم (أبناء نوح)، ووجدها فى النهاية (عزب شو) مجرد (قفشة) لتقديم فقرة ساخرة على المسرح.

عاش «نوح» فى سنواته الأخيرة حالة من الانزواء، فلم نره إلا فى مسلسل (حنين) يؤدى دور أحد أصدقاء عمر الشريف، ولم يكن للمسلسل أى حضور لكل من شارك فيه، انضم لحزب الوفد أيام فؤاد سراج الدين، وأراد أن يقول عمليًا أإن الحياة تحتاج لتعدد الآراء، إلا أنه لم يستمر طويلا بعد رحيل فؤاد باشا.

يستحق تراث نوح الكثير من البحث والدراسات المتخصصة، لوضعه فى مكانته التى يستحقها فى تاريخنا، قبل ثمانى سنوات غادرنا الربان ولا تزال سفينة (نوح) تُبحر فى بحر الموسيقى المتلاطم محتفظة بكنوز الإبداع.. فمن يلقى إليها بطوق النجاة؟!!.

أخبار تهمك

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ساري يتحدث عن مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ حوالي 3 ساعات

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ ساعتين و 26 دقيقة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

09:57 ص

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا