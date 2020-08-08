بعد أربع أيام من طرحها.. "مالك غيران'' لعمرو دياب تحقق نسبة عالية من المشاهدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حققت أغنية "مالك غيران" للهضبة عمرو دياب نجاحا كبيرًا منذ طرحها بأربع أيام فقط عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث حصدت على 644,806 مشاهدة، وتوالت العديد من التعليقات عليها معبرين عن حبهم وإعجابهم الشديد بها.

بالاضافة الى تصدر برومو أغنية "مالك غيران" من قبل تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب''.

وتناولت كلمات الأغنية الآتي: "اتت إيه مالك غيران.. والقلق في عينك أهو بان.. انت إيه مالك مجنون.. كنت مستقوي وجبروتك.. مش سمعت كلام الناس.. يبقى تستحمل وخلاص".

يذكر أن أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.

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