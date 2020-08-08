العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:56 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم "السبت"، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس في مطار كاليكوت الدولي بولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

 

وأمر وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة "كوزيكودي" بعد ظهر اليوم، بالتحقيق في الحادث.

 

وأشارت قناة (إن دي تي في) الهندية، إلى أن فريقا من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

 

وتحطمت طائرة الرحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تحطم طائرة هندية الهند الطائرة الهندية المنكوبة الصندوق الأسود

أخبار تهمك

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 6 ساعات

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ساري يتحدث عن مستقبله بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المكسيكية المنكوبة

لحظة العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة (فيديو)

عاجل.. العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

مقتل 42 شخصا جراء الانهيارات الطينية في ولاية كيرالا الهندية

العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الأوكرانية المنكوبة بإيران

عاجل.. أول لقطات للصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 ص

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

09:00 ص

عاجل.. إصابة "هازارد" تثير القلق في ريال مدريد

10:28 ص

آرثر ميلو يعود إلى برشلونة

09:57 ص

كواليس هروب جاريث بيل من مباراة مانشستر سيتي

09:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا