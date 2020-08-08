أستاذ جهاز هضمي يكشف مفاجأة عن تأثير تطعيم كورونا عند ظهوره

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن القضاء على جائحة عالمية يستدعي 4 أمور، وهى التطعيم، والدواء الشافي، والمناعة المجتمعية، وأخيرا تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فاعلية التطعيم حال ظهوره لن تكون كبيرة، حيث قد تكون فاعليته أقل من 70%، وهناك عوامل قد تؤثر على فاعليته مثل السمنة.

وشدد على أهمية أن يرتدي المصاب والسليم الكمامة، حيث إذا ارتدى الشخص السليم فقط الكمامة، فأن فرصة انتقال العدوى له تصل إلى 70%، منوها بأن ارتفاع الحرارة يحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن لا يقضي عليه.





وأضاف أن 70% ممن سيصابوا بالفيروس ستكون إصاباتهم بسيطة جدا، و18 إلى 40% لن تظهر عليهم أعراض، منوها بأن فيروس كورونا لن يختفي، واستوطن العالم، كاشفا أن الكورونا ليس فيروس جديد وكانت تحدث به إصابات، معقبا: "طول عمرنا بنتعرض لكورونا"، ولكن المشكلة في المضاعفات، حيث أن 20% من نزلات البرد هى كورونا.



