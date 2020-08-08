أستاذ جهاز هضمي يكشف مفاجأة عن تأثير تطعيم كورونا عند ظهوره

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:47 ص
علاج
علاج
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن القضاء على جائحة عالمية يستدعي 4 أمور، وهى التطعيم، والدواء الشافي، والمناعة المجتمعية، وأخيرا تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فاعلية التطعيم حال ظهوره لن تكون كبيرة، حيث قد تكون فاعليته أقل من 70%، وهناك عوامل قد تؤثر على فاعليته مثل السمنة.
وشدد على أهمية أن يرتدي المصاب والسليم الكمامة، حيث إذا ارتدى الشخص السليم فقط الكمامة، فأن فرصة انتقال العدوى له تصل إلى 70%، منوها بأن ارتفاع الحرارة يحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن لا يقضي عليه.

وأضاف أن 70% ممن سيصابوا بالفيروس ستكون إصاباتهم بسيطة جدا، و18 إلى 40% لن تظهر عليهم أعراض، منوها بأن فيروس كورونا لن يختفي، واستوطن العالم، كاشفا أن الكورونا ليس فيروس جديد وكانت تحدث به إصابات، معقبا: "طول عمرنا بنتعرض لكورونا"، ولكن المشكلة في المضاعفات، حيث أن 20% من نزلات البرد هى كورونا.

خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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