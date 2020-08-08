تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 800 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.

 

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

 

ويذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المكسيك اصابات كورونا

أخبار تهمك

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

خليفة "علاء" يطيح بنجم بيراميدز من قائمة المرشحين للانتقال إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة و 16 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا