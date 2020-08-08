تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة ونحو 800 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، 6717 إصابة جديدة بفيروس كورونا و794 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 469 ألفا و407 حالات، وحصيلة الضحايا إلى 51311 شخصا.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل أن يكون الوباء "طويل الأمد".

ويذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة الـ 5 ملايين حالة.