زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أن فريقه استحق الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 1-2، في مباراتي الذهاب والإياب بدور ثمن النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي مؤكداً أنه يضع تقييم جيد جداً لفريقه بنهاية الموسم رغم كل شيء.

قال زيدان: "الشعور الذي يتولد حين يخسر المرء ليس محبباً، لكننا فخورون للغاية بما قدمناه، يجب أن نهنئ المنافس الذي لعب بشكل رائع ولا أكثر من ذلك، لا ينبغي التفتيش عن أعذار، والأهم أنني فخور بفريقي الذي بذل كل شيء داخل الملعب، لكن الأمور لا تسير أحيانا كما نريد".

وأقر "زيزو" بتفوق مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا: "في نهاية الأمر هما مباراتان وخسرناهما، أعتقد أنها هزيمة مستحقة".

وألمح زيدان أن فريقه بدأ المباراة بشكل سيء، ودافع عن لاعبه رافائيل فاران، رغم الخطأين القاتلين اللذين ارتكبهما حيث قال: "يجدر بفاران أن يتحلى بالهدوء ويرفع رأسه، لأن 95% مما أنجزه مع زملائه طيلة العام كان استثنائياً، سأركز على ذلك، وهذا هو ما انتهيت لتوي من قوله له ولهم".