تصوير الجزء الرابع وجزء خامس من جون ويك في 2021

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن المدير التنفيذي لشركة "ليونز جيت" الأمريكية للإنتاج السينمائي، "جون فيلثيمر"، عن خبر سار لكل عشاق أفلام النجم الكبير كيانو ريفز، "جون ويك"، وذلك بتحضير الشركة لإنتاج جزء خامس من السلسلة، في الوقت الذي تستعد به لتصوير الجزء الرابع.
وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول 3 جثامين لضحايا مصريين قتلوا في انفجار بيروت

منذ ساعتين و 22 دقيقة

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 141 إصابة و20 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

منذ ساعة

لاعب الأهلي السابق يكشف لـ"الفجر" عن المستور في سرقة فيلا الخطيب"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

آرسنال يحدد شروطه لضم كويتينو من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بالبحث عن بديل أحمد فتحي محمد الدمتناوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

رسالة قوية من إبراهيم سعيد لمهاجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل لقاء إنبي في الدوري

منذ ساعة و نصف

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 14 ساعة

فاران: أنا الضحية.. ولكن

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

زيدان يكشف عن مفاجأة في مستقبله مع ريال مدريد

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

فاران: أنا الضحية.. ولكن

08:40 ص

زيدان يدافع عن نجم ريال مدريد ويعترف بتفوق جوارديولا

08:25 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

04:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا