تصوير الجزء الرابع وجزء خامس من جون ويك في 2021

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أعلن المدير التنفيذي لشركة "ليونز جيت" الأمريكية للإنتاج السينمائي، "جون فيلثيمر"، عن خبر سار لكل عشاق أفلام النجم الكبير كيانو ريفز، "جون ويك"، وذلك بتحضير الشركة لإنتاج جزء خامس من السلسلة، في الوقت الذي تستعد به لتصوير الجزء الرابع.

وذلك وفقا لتقرير لمجلة "هوليوود ريبورتر"، التي أفاد بأن المدير التنفيذي لشركة الإنتاج الأمريكية، أعلن في مؤتمر خاص بشركته، أن الجزء الرابع سيتم تصويره في عام 2021 المقبل، وعقب نهاية تصويره يبدأ مباشرة تصوير الجزء الخامس من الفيلم.

