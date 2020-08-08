أحمد الشناوي يرفض تخفيض راتبه مع بيراميدز ويحدد مصيره

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، تمسك بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن الشناوي رفض فكرة الرحيل لأي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ضعف العروض التي تلقاها مؤخرًا سواء من الناحية المالية أو الفنية. 

وتابع: "الحارس الدولي أكد علي استمراره مع الفريق، رافضًا في الوقت ذاته كل المحاولات التي بذلتها إدارة النادي معه من أجل تخفيض عقده البالغ سنويًا 20 مليون جنيه صافي".

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز عادت من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد.

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