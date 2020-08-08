التشكيل المتوقع لتشيلسي في مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا













يستعد نادي تشيلسي لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





واستقر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام بايرن ميونخ، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: كابييرو.





خط الدفاع: كورت زوما - كريستنسين - أنطونيو روديجر - جيمس - إيمرسون.





خط الوسط: باركلي - كوفاسيتش - هودسون اودوي - ماسون ماونت.





خط الهجوم: تامي إبراهام.



