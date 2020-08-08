ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباراة برشلونة ونابولي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يطيح بمنافسه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة، ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الجمعة.





وفي اليوم ذاته، نجح أولمبيك ليون الفرنسي في الصعود إلى دور الثمانية بعدما أزاح يوفينتوس بتعادل إيجابي بهدفين بمجموع نتيجتي اللقائين، بحساب الهدف خارج الأرض بهدفين.





وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:





1- روبرت ليفاندوفسكي " بايرن ميونيخ" برصيد 11 هدف

2- إيرلينج هولاند "بروسيا دورتموند" برصيد 10 أهداف

3- رحيم ستيرلينج " مانشستر سيتي" برصيد 6 أهداف

4- جابرييل خيسوس " مانشستر سيتي" برصيد 6 أهداف

5- سيرج جنابري " بايرن ميونيخ" برصيد 6 أهداف

6- داريس ميرتينز " نابولي" برصيد6 أهداف

7- هاري كين " توتنهام" برصيد 6 أهداف

8- ممفيس ديباي " أولمبيك ليون" برصيد 6 أهداف

9- ماورو ايكاردي " باريس سان جيرمان" برصيد 5 أهداف

10- كيليان مبايي "باريس سان جيرمان" برصيد 5 أهداف





جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يلاقي تشيلسي غدا، إضافة إلى مواجهة برشلونة بمنافسه نابولي ضمن منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.



