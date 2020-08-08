موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليون في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تأهل نادي مانشستر سيتي، إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

كما تأهل نادي ليون على حساب نظيره يوفنتوس، رغم الهزيمة بهدفين مقابل هدف، ولكن بنتيجة المباراتين خطف تذكرة العبور للدور المقبل.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليون في الدور ربع النهائي، الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام المباراة يوم السبت 15 أغسطس المقبل على ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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