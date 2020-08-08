بعد إصابتها في انفجار لبنان.. شيرين عبد الوهاب لـ"نادين نجيم": "ألف سلامة عليكي"





ساندت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجم، التي إصيبت خلال انفجار عاصمة لبنان بيروت مساء أمس الثلاثاء، ودخلت على أثره المستشفى أجريت عملية جراحية لمدة 6 ساعات.زنشرت شيرين، تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"وكتبت عبد الوهاب، خلال التغريدة: "ألف سلامة عليكي يا نادين يا حبيبتي، ونطمن عليكي وعلى كل فنانين بلدنا التاني الغالي علينا أوي لبنان".يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوي" التي قدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".