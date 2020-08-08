الكشف عن الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، عدد الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا.

وقال علي درويش في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية".

وأتم: "٢٥ ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".

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