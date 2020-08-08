لعنة التتويج بالدوري تُلقي بظلالها على أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تفوقك في الدوري المحلي لا يعني بالضرورة تألقك في البطولات الخارجية، وربما خسارتك تدفعك لتقديم أفضل ما لديك لاقتناص بطولة غالية.

شهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حتى الآن خروج جميع المتوجون بنسخة الدوري المحلي في بلادهم للموسم الحالي، بالدوريات الخمس الكبرى، عدا بايرن ميونيخ الحاصل على لقب الدوري الألماني.

في البداية ودع ليفربول صاحب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، البطولة من دور 16، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد برباعية مقابل هدفين بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وتبعه ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني الممتاز، منذ قليل، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي "خاسر لقب الدوري الإنجليزي"، برباعية مقابل هدفين، بمجموع المباراتين.

وفي الأخير، بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى يوفينتوس الذي ودع البطولة على يد أولمبيك ليون، بنتيجة 2-2 بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة، بحساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

والناجيان من هذه اللعنة، بايرن ميونيخ الألماني، الذي يخشى اللحاق بهم في مباراته غدا السبت أمام تشيلسي، على الرغم من أن النادي الألماني كان حقق الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة على أرضه، إضافة إلى باريس سان جيرمان الذي صعد إلى الدور ربع النهائي ليضرب موعدا مع اتالانتا.

يشار إلى أن الدوري الفرنسي تم إلغاؤه للموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومنح اللقب لباريس سان جيرمان، دون استكمال البطولة.

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مانشستر سيتي كورون دوري أبطال أوروبا بلق الريال

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