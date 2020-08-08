فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المقبلة ضد إنبي، والمقررة غداً الأحد 9 أغسطس.

ويستضيف الأهلي فريق إنبي على أرضية ملعب السلام، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة، وهو الظهور الأول للقلعة الحمراء، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويغيب عن المباراة، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف خلال مواجهة السوبر، فضلاً عن المصابين ياسر إبراهيم ومحمد محمود ورامي ربيعة.

ومن المنتظر أن يصبح تشكيل النادي الأهلي للمباراة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أحمد الشيخ.

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