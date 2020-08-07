خاص.. نقيب المهن التمثيلة يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للفنان سناء شافع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:18 م
سناء شافع
سناء شافع
مصطفى فكيه
كشف الفنان الدكتور أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سناء شافع بعد اصابته بالتهاب رئوي.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أن الفنان سناء شافع بدأت حالته تستقر على ثبات تدهورها في الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك بعدما تعرض سناء شافع، لوعكة صحية في شهر يوليو الماضي، وبدأت حالته في الاستقرار النسبي بعد خضوعه للملاحظة الطبية، لتعود حالته للتدهور مرة أخرى.

وكان اصيب سناء بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي، ونُقل، الخميس الماضي، إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء.

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