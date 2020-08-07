الإسكان تعلن عن حجز شقق المرحلة الثالثة عشر.. شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري (المرحلة الـ13)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:32 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

الإسكان تعلن عن حجز شقق المرحلة الثالثة عشر.. شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري (المرحلة الـ13)

حجز شقق الاعلان الثالث عشر بالإسكان الإجتماعي | دوما يبحث الشباب المقبل على الزواج والعائلات محدودة الدخل عن اعلانات طرح شقق الإسكان الإجتماعي التي تكون بمقدم بسيط ونظام الأقساط على عدة سنوات ليتمكنوا من الحصول على شقة يستطيع الزواج فيها أو العائلة تقيم في مكان آدمي ونظيف بعيدا عن العشوائيات، ودائما اوزارة الإسكان وخاصة في الأونة الاخير تطرح عدد كبير من شقق الإسكان الإجتماعي بمساحتها المختلفة التي تبدأ من 63 متر وأكثر تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حجز شقق الاعلان الثالث عشر بالإسكان الإجتماعي
في وقت سابق، أعلنت الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري ومع قرب البدء في الإعلان عن طرح شقق الإعلان الثالث عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي،فقد صرحت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموعد المقرر لطرح شقق الإعلان الثالث عشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي يبلغ عددها حوالي 20 ألف وحدة سكنية، موزعة على عدة محافظات.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثالث عشر
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- التقديم للحصول على شقة يكون مره واحدة فقط.
- يجب ألا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد سبق وحصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل.
- يجب ألا يكون صاحب أملاك عقارية.
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي بها طرح الشقق.
- الالتزام بسداد الأقساط المحدده على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.

الإسكان تعلن عن حجز شقق المرحلة الثالثة عشر.. شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري (المرحلة الـ13)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق التمويل العقاري شقق الاسكان الاجتماعي حجز شقق لاسكان الاجتماعي حجز شقق الاعلان الثالث عشر بالاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعة و 24 دقيقة

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ 17 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

في مباراة الأخطاء القاتلة.. خيسوس يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طرح وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي.. شروط الحجز وأنطمة السداد

الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر موقع صندوق التمويل العقاري

استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد سداد أول قسط

اعرف موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وشروط الحجز عبر صندوق التمويل العقاري

شقق الإعلان الـ 11 | موعد التقديم لحجز شقق الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 | عبر رابط صندوق التمويل العقاري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا