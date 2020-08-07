الإسكان تعلن عن حجز شقق المرحلة الثالثة عشر.. شروط الحجز بالإسكان الاجتماعي عبر صندوق التمويل العقاري (المرحلة الـ13)





حجز شقق الاعلان الثالث عشر بالإسكان الإجتماعي | دوما يبحث الشباب المقبل على الزواج والعائلات محدودة الدخل عن اعلانات طرح شقق الإسكان الإجتماعي التي تكون بمقدم بسيط ونظام الأقساط على عدة سنوات ليتمكنوا من الحصول على شقة يستطيع الزواج فيها أو العائلة تقيم في مكان آدمي ونظيف بعيدا عن العشوائيات، ودائما اوزارة الإسكان وخاصة في الأونة الاخير تطرح عدد كبير من شقق الإسكان الإجتماعي بمساحتها المختلفة التي تبدأ من 63 متر وأكثر تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





حجز شقق الاعلان الثالث عشر بالإسكان الإجتماعي

في وقت سابق، أعلنت الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري ومع قرب البدء في الإعلان عن طرح شقق الإعلان الثالث عشر لمشروعات الإسكان الاجتماعي،فقد صرحت الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموعد المقرر لطرح شقق الإعلان الثالث عشر بمشروعات الإسكان الاجتماعي يبلغ عددها حوالي 20 ألف وحدة سكنية، موزعة على عدة محافظات.





شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الثالث عشر

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

- التقديم للحصول على شقة يكون مره واحدة فقط.

- يجب أ لا يكون أحدا من أفراد الأسرة قد سبق وحصل على قرض أو شقة من الإسكان الاجتماعي من قبل.

- يجب أ لا يكون صاحب أملاك عقارية.

- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي بها طرح الشقق.

- الالتزام بسداد الأقساط المحدده على 20 عام من خلال النظام المتبع للتمويل العقاري.



