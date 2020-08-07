موسى: عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خيانة للوطن (فيديو)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:28 م
شيماء حسن
أكد الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل استحقاق ديمقراطي هام يتطلب المشاركة بفعالية من قبل الشعب المصري.
وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: "إن عدم المشاركة هو خيانة لوطنك ولنفسك"، مؤكدًا على أن المشاركة واجب وطني ورسالة إلى العالم تدل على الوعي السياسي من جانب المصريين.
وأضاف أن نسبة المشاركة والحضور في هذا الاستحقاق هي رد عملي على كل المتربصين لمصر في العالم، مطالبًا المصريين باختيار من يريد لاستكمال المنظومة النيابية الناجحة في مصر.
وفي ذات السياق قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تدرس بجدية تطبيق الغرامة المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية في حالة عزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.
وأضاف لاشين في اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": " أدعو جميع الناخبين بضرورة المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق وتواجدهم رسالة للمجتمع الدولي بوعي المجتمع المصري ودوره وعدم التقاعس لان المشاركة في الانتخابات واجب وطني".
وتابع " الهيئة تحذر من العزوف عن التصويب، وتدرس بجدية تطبيق القانون بشأن توقيع الغرامة في حالة التخلف عن الإدلاء بالصوت مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي وفرض ارتداء الكمامة للناخبين والمرشحين أو ممثليهم".
وأشار إلى أنه سيتم تعقيم اللجان قبل الإدلاء بالأصوات وبعد انتهاء اليوم الأول، مع توفير الكمامات لكل من يأتي بدون ارتداء الكمامة، مؤكدًا على جهود اللجنة في إنجاز هذا الاستحقاق في أزهى صورة نفاذّا لإرادة الشعب المصري الذي وافق على التعديلات الدستورية العام الماضي.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة هي المنوطة بإدارة انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشيوخ والاستفتاءات، وهي المنوطة وحدها بإعلان النتيجة دون غيرها، لافتًا إلى أن ما يعلن في اللجان الفرعية هو مجرد حصر للأصوات من غير إضافة أصوات المصريين بالخارج التي تأتي للجنة فقط.
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