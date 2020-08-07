موسى: عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خيانة للوطن (فيديو)

أكد الإعلامي محمد موسى، اليوم الجمعة، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل استحقاق ديمقراطي هام يتطلب المشاركة بفعالية من قبل الشعب المصري.





وقال موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" موجهًا رسالة إلى الشعب المصري: "إن عدم المشاركة هو خيانة لوطنك ولنفسك"، مؤكدًا على أن المشاركة واجب وطني ورسالة إلى العالم تدل على الوعي السياسي من جانب المصريين.





وأضاف أن نسبة المشاركة والحضور في هذا الاستحقاق هي رد عملي على كل المتربصين لمصر في العالم، مطالبًا المصريين باختيار من يريد لاستكمال المنظومة النيابية الناجحة في مصر.











