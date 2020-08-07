الذهب يحافظ على المكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع الحاد اليوم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:24 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
حافظت أسعار الذهب على المكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع الحاد بنهاية التعاملات اليوم الجمعة،  بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الـ5 جلسات الماضية، على خلفية قوة الدولار الأمريكي بعد بيانات الوظائف.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 1.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة.

في حين نمت أجور العاملين في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال يوليو/تموز الماضي.

وكان الذهب تلقى الدعم في وقت سابق من التعاملات من التوترات المتزايدة مرة أخرى بين الولايات المتحدة والصين، حيث أصدرت الأولى أوامر تنفيذية ضد الأخيرة تهدف لمنع التعاملات الأمريكية مع شركتي "تينسنت" و"دايت بانس".

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 61 دولارا تقريبا، مستفيداً من ضعف قيمة الدولار وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والقلق حيال التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن زيادة حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19"، التي تقترب من 19 مليون شخص.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 41.40 دولار ليصل إلى 2028 دولارا للأوقية.

وكان المعدن وصل إلى مستوى قياسي جديد في وقت مبكر من التعاملات عند 2089.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة مسجلاً 2022.11 دولار للأوقية، فاقداً 40.70 دولار

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 93.476.

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