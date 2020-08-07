آرسنال يخطط لضم نجم ليل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:34 م
ارسنال
ارسنال
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرازيلي جابرييل ماجالهايس نجم دفاع ليل الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن آرسنال يتصدر سباق الصراع مع النجم المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع ماجالهاليس في الصيف الحالي على رأسها مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين بالإضافة إلى نابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جابرييل ماجالهايس يلعب في ليل منذ عام 2018 وخاض مع الفريق الفرنسي حتى الآن 52 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين.

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