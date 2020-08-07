العلاوات الخمس | قرارات جديدة لأصحاب المعاشات من الفئات المستبعدة من صرف مستحقاتهم





المستبعدين من العلاوات الخمس | مفاجأة سارة تنتوي علي أعلانها وزارة التضامن خلال الأيام المقبلة لأصحاب العلاوات الخمس التي تم استبعادهم حيث جاء علي لسان الدكتور عمر حسن المستشار الخاص بوزيرة التضامن أنها ستعلن بنفسها بعد أيام قليله عن خبر سيسعد الكثير من أصحاب المعاشات والعلاوات الخمس ،الجدير بالذكر ان الوزارة ستقوم خلال الأيام القادمة بصرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس وسيكون هذا الصرف ابتداءا من شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد ان انتهت من أصحاب الدفعة الأولي منذ شهر يوليو السابق إلا ان كان هناك بعض الفئات المستحقة للعلاوات الخمس ويجري حلها.





المستبعدين من العلاوات الخمس

خلال الأيام الماضية في أثناء صرف الدفعة الأولي من العلاوات الخمس تم اكتشاف عدة مشاكل مع مجموعه من العاملين التي لم تمنحهم الجهات العاملين بها علاوات خاصه قبل خروجهم علي المعاش ،الجدير بالذكر ان هناك بعض التصريحات تشير ان سيحدث طفرة وتقدم كبير يخص أصحاب المعاشات خلال السنوات المقبلة وان العلاوات الخمس ليست اخر المستحقات التي ستمنحها الدولة ولكن سيكون هناك زيادة لعدد الفئات المستحقة للمعاش وزيادة القيمة النقدية له حيث تم تشكيل لجنه الآن تعمل علي دراسة هذه الخطوة حتي يتم تطبيقها في القريب العاجل .





قرارات جديدة لأصحاب المعاشات

قامت وزارة التضامن بالعمل علي حل مشكلة أصحاب المعاشات من عدة فئات وذلك من خلال تكوين لجنه فنيه مختصه تعمل علي حل مشكلات الصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص من أصحاب المعاشات كما قامت وزارة التضامن بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية من اجل متابعه القطاعات الخاصة التي لم تقم بدفع مستحقات العلاوات الخمس للعاملين بها ووعدت الوزيرة ان المشكلة سيتم حلها وستصرف المبالغ المستحقة من العلاوات لأصحابها.



