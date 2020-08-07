سفير مصر بلبنان: مساعدات مصر لبيروت تتضمن أدوية وأطقم طبية ومواد غذائية (فيديو)

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إنهم يتواصلون مع الجانب اللبناني لتنفيذ الجسر الجوي بين القاهرة وبيروت، معقبا: "بدء بالفعل تنفيذه".





وأشار "علوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، إلى أنه وصل أمس 12 طن من المساعدات الطبية من مصر إلى لبنان، وسيصل خلال الأيام المقبلة أكبر من هذه الكمية، كاشفا أن هناك عدة جهات تواصلت معه للتنسيق لإرسال مساعدات طبية إغاثية إلى لبنان.





وأضاف أن صوامع القمح بلبنان تأثرت جراء انفجار مرفأ بيروت، موضحا أن مصر سترسل مواد غذائية ومنها دقيق للبنان وكذلك أدوية.







