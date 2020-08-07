محمد موسى ينفعل على مخرجة برنامجه: "تعالي اقعدي مكاني" (فيديو)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:15 م
شيماء حسن
انفعل الإعلامي محمد موسى، على مخرجة برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، عندما لفتت انتباهه إلى أنه على الهواء.
وقال موسى خلال تقديم برنامجه "ياريت المخرجة تركز معايا شوية، المخرجة بتقول اني على الهواء، تعالي اقعدي مكاني على الهواء".
جاء ذلك خلال تأخر فريق عمل البرنامج بعرض وثائق ذكر الإعلامي أنها ذات صلة بالأزمة الليبية والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطاب نائب رئيس حكومة الوفاق الموالية لأردوغان والذي اعترف فيها لوزير داخليتها بفساد الحكومة وتفردها بحكم الفرد.
وقال الإعلامي محمد موسى، إن قطر تسعى منذ فبراير 2011 لتشكيل ميليشيات إرهابية بحيث تكون بمثابة ذراع لجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، خلف عدة أغطية خارجية.
وتابع استطاعت قطر تشكيل ميليشيات إرهابية عقب إسقاط نظام الرئيس معمر القذافي وطرحت على المجلس الانتقالي حينها في 2011، تشكيل جهاز أمني تحت اسم "الحرس الوطني"، على غرار الحرس الثوري الإيراني، لنشر الإرهاب والإجرام واستهداف أمن مصر بوجه خاص.
وأوضح: "لازم كلنا نبقي فاهمين المخطط هدفه مصر يعد تخريب ليبيا.. لازم نبقي فاهمين أننا كمصر بنحارب في جهات مختلفة وبيديرها أجهزة إستخبارات عالمية ولكن إحنا قدها".
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