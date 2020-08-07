محمد موسى ينفعل على مخرجة برنامجه: "تعالي اقعدي مكاني" (فيديو)

انفعل الإعلامي محمد موسى، على مخرجة برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الجمعة، عندما لفتت انتباهه إلى أنه على الهواء.





وقال موسى خلال تقديم برنامجه "ياريت المخرجة تركز معايا شوية، المخرجة بتقول اني على الهواء، تعالي اقعدي مكاني على الهواء".





جاء ذلك خلال تأخر فريق عمل البرنامج بعرض وثائق ذكر الإعلامي أنها ذات صلة بالأزمة الليبية والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطاب نائب رئيس حكومة الوفاق الموالية لأردوغان والذي اعترف فيها لوزير داخليتها بفساد الحكومة وتفردها بحكم الفرد.



