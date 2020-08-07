سقوط طفلة من أعلي عقار بوادي حوف في حلوان

لقيت طفلة مصرعها متأثرا بجروحها عقب سقوطها من أحد الأبراج بمنطقة وادي حوف، بمدينة حلوان.





تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة، مفاده سقوط طفلة من أحد الأبراج السكنية في منطقة وادي حوف بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفلة 6 سنوات ومصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي.





وجار تكثيف التحريات للتأكد من عدم وحود شبه جنائية من عدمه وتم اتخاء الأجراءات القانونية حيال الواقعة.









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أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمه حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم





وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد إن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابه المتهمين عده تهم وفي نهاية التحقيق قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قده ألف جنيه لكل متهم ولازالت القضية قيد التحقيقات





قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.





وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.





وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.



