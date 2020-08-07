سقوط طفلة من أعلي عقار بوادي حوف في حلوان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:11 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
لقيت طفلة مصرعها متأثرا بجروحها عقب سقوطها من أحد الأبراج بمنطقة وادي حوف، بمدينة حلوان.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة، مفاده سقوط طفلة من أحد الأبراج السكنية في منطقة وادي حوف بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفلة 6 سنوات ومصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي.

وجار تكثيف التحريات للتأكد من عدم وحود شبه جنائية من عدمه وتم اتخاء الأجراءات القانونية حيال الواقعة.


اقرأ أيضا...

أمرت النيابة العامة، بالعلمين، بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية "ريهام سعيد" بعد انتهاك حرمه حياتها الخاصة بكفالة ألف جنيه لكل متهم

وقال شعبان سعيد محامي ريهام سعيد إن التحقيقات استمرت ١٠ ساعات ووجهت النيابه المتهمين عده تهم وفي نهاية التحقيق قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي قده ألف جنيه لكل متهم ولازالت القضية قيد التحقيقات

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، في وقت سابق، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.

وأضافت "سعيد"، أنها ذهبت للنيابة صباح اليوم، والتي استمعت لأقوالها ودارت التحقيقات حول أهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.

وتابع، أن النيابة العامة قامت بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين يقوموا بسب الإعلامية وتهديد ها بالإيذاء.

وأردفت الإعلامية، أن التحقيق الذي أجراه عبدالمنعم التراس، وكيل نيابة العلمين، طالب فيه فيها بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هوية الجناة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار طفلة حلوان المستشفي

أخبار تهمك

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ ثلث ساعة

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - رونالدو يضيف الهدف الثاني للسيدة العجوز في شباك ليون

منذ ربع ساعة

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل عجوز متهم باغتصاب طفل بالسلام

بعد التصالح.. إخلاء سبيل متهم بالاعتداء الجنسي على طفل متوحد بمصر القديمة

نشرة حوادث "الفجر": يقتل والده ويدفنه بحفرة أسمنتية.. وتطور جديد بشأن قضية محمود البنا

عاجل| بعد تعرضها للتحرش.. ريهام سعيد تتخذ إجراءات قانونية

محامي ريهام سعيد يروي تفاصيل محضر تعرضها للتحرش في الساحل الشمالي

عاجل.. إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

05:24 م

الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

09:30 م

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا