نوير: بايرن ميونيخ جاهز لمواجهة تشيلسي

أكد مانويل نوير، حارس مرمي بايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه مستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا الجمعة، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وأضاف نوير في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة : "أشعر أننا على أهبة الاستعداد ، لقد عملنا بجد، ونحن مستعدون جيدا".





ويدخل بايرن ميونخ مباراة الإياب، بأفضلية الفوز 3 / صفر ذهابا في العاصمة البريطانية لندن، ومن المتوقع أن يتأهل إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام البطولة المصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 أغسطس الجاري.





وقال هانسي فليك المدير الفني للفريق: "نحظى بالاحترام اللازم، رأينا كيف لعب تشيلسي منذ عودة منافسات كرة القدم، من المهم أن يكون لديك هذا الاحترام، لكن أيضا يجب أن نحظى بالثقة لدخول تلك المباراة وإظهار قوتنا".





وأكد فليك غياب الجناح الفرنسي كينجسلي كومان عن المباراة بسبب الإصابة، لكنه شدد على امتلاك بايرن البدائل الكافية متمثلة في البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان بيرسيتش.





وترجع آخر مباراة خاضها الفريق إلى أوائل الشهر الماضي، حينما تغلب على ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا، ومع فوزه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) كذلك، يسعى الفريق إلى تكرار ثلاثية عام 2013(الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).





وقال نوير: "نحن فريق عظيم، ونتعاون بشكل جيد ولدينا طموح، من المهم أن يكون لدينا هذا الهدف، هكذا كان الأمر مع (بوندسليجا).



