أون لاين.. كنيسة القديسة مريم والأنبا ابرأم بفيصل تقيم أول نهضة صوم العذراء

شهدت كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا ابرأم للأقباط الأرثوذكس بشارع فيصل ـ الهرم، مساء اليوم الجمعة، نهضة صوم القديسة العذراء مريم أون لاين.

وتعد هي النهضة الأول تقام في صوم العذراء لهذا العام بدون حضور شعبي، بعد فتح أبواب الكنائس تدريجيًا والذي استمرت تعليق القداسات والصلوات بها مايقرب عن ٣ أشهر وبدأ النهضة برفع بخور عشية بحضور عدد قليل من الكهنة.





وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول يوم في صوم القديسة مريم العذراء، والتي يستمر لمدة ١٥ يوما.





وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي (السنكسار)، يبدأ الأقباط صوم العذراء في ١ حتى ١٥ مسرى من كل عام قبطي علي أن يكون اليوم التالي هو عيدًا لتذكار نياحة (رحيل) القديسة العذراء مريم.





وصوم السيدة العذراء هذا صامه آبائنا الرسل أنفسهم عندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند؛ فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت.





فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك؛ فإبتدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء.





ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعًا إضافيًا لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.





ويركز كل من ينذر بهذا الأمر بصوم فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع حسب نذره بتناول العيش والملح طوال فترة الصوم مع شرب الماء فقط، كنوع من الزهد الذي يكرسه لصوم السيدة العذراء مريم، حيث تنتشر هذه النذور في محافظات الصعيد بين الأقباط.





وصوم السيدة العذراء يحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين اقباط ومسلمين، ويعتبر تكريمًا للعذراء مريم التى اكتسبت مكانة كبيرة فى جميع الطوائف وجميع الأديان السماوية.





وفي ظل فيروس كورونا، تعتذر جميع الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم إستقبال الزائرين للاحتفاء بها هذا العام خلال فترة الصوم التي تستغرق الـ 15 يومًا.





ويعرف هذا الصوم عند الأقباط الأرثوذكس، بالامتناع عن أكل اللحوم وعن منتاجات (الألبان والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.



