ربان بحري: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية قانونية دوليا (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:27 م
صالح حجازي
صالح حجازي
شيماء حسن
قال الربان بحري، صالح حجازي، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان هي تسجيل قانوني دولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق المصري القبرصي اليوناني يكفل التعامل مع الاكتشافات البحرية في الحقول المشتركة حاليًا ومستقبلًا.

وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هذه الانتفاقية خطوة عظيمة لتعظيم الاستفادة من حدود مصر والمنطقة الاقتصادية لها في البحر الأحمر بالكامل.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية كانت منتظرة لتفرض مصر سيطرتها بالكامل في منطقة شرق المتوسط قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان تمهيدًا لعرضها على اللجنة القانونية للأمم المتحدة لتسجيلها قانونيًا.


ومن ناحية أخرى وفي تعليقه على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وتركيا قال الربان بحري صالح إن هذه الاتفاقية غير قانونية وغير معترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وعقدت مصر وقبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط.

وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر اليونان الحدود البحرية اتفاقية

أخبار تهمك

هجوم نارى.. تشكيل مُرعب لريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يحسم قراره بشأن مستقبل نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

منذ حوالي 3 ساعات

الأسبوع المقبل.. روسيا تسجل أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعتين

عاجل.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي | مشاهدة مباراة "مدريد وسيتي" اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر تاريخ ترسيم الحدود البحرية بداية من مبارك حتى السيسي

"الوطن الأزرق".. خطة أردوغان لتغيير خارطة البحر المتوسط

خبير عسكري: مصر تنتظر 64 استكشاف غاز جديدا (فيديو)

سمير فرج: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية منحت مصر حقها الكامل في غاز المتوسط (فيديو)

سمير فرج: البحرية المصرية الأقوى في المنطقة والسادسة عالميا (فيديو)

خبير عسكري: إنتاج الغاز من حقل ظهر مستمر حتى عام 2045 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

تعليق ناري من نجم الأهلي السابق ردا على تصريحات مصطفى يونس

07:00 م

فاروق فلوكس يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

06:16 م

مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون

07:30 م

على متنها 190 راكبا.. تحطم طائرة ركاب هندية عند هبوطها

06:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا