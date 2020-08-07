ربان بحري: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية قانونية دوليا (فيديو)

قال الربان بحري، صالح حجازي، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان هي تسجيل قانوني دولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق المصري القبرصي اليوناني يكفل التعامل مع الاكتشافات البحرية في الحقول المشتركة حاليًا ومستقبلًا.





وأضاف حجازي في اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هذه الانتفاقية خطوة عظيمة لتعظيم الاستفادة من حدود مصر والمنطقة الاقتصادية لها في البحر الأحمر بالكامل.



وأشار إلى أن هذه الاتفاقية كانت منتظرة لتفرض مصر سيطرتها بالكامل في منطقة شرق المتوسط قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان تمهيدًا لعرضها على اللجنة القانونية للأمم المتحدة لتسجيلها قانونيًا.



