مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم عن افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة" والذي وافته المنية قبل أيام.





وقال مرتضى منصور في تصريحات لأعضاء النادي اليوم: "سيتم افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالي بشكل شعبي ورسمي يومي السبت والأحد وصالتي جودو وصالة جيمانزيوم على أعلى مستوى وإعادة تجديد ملاعب الناشئين وافتتحاح مطاعم اللاعبين والاعضاء، سوف نفتتح ١٠ مشروعات جديدة".





وتابع: "هذه المشروعات تم العمل بها خلال هذا العام فقط ، هناك العديد من المشروعات التي قمنا بها خلال السنوات الماضية".





واختتم: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك وأعتذر إلى حكومة وشعب العراق على سوء تفاهم وصل بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق، كل الاحترام والتقدير لهم وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق".











