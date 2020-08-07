مجزرة في الزمالك بأمر كارتيرون





يترقب عشاق ومحبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمطالعة الراحلين، عن صفوف النادي، وكذلك الصفقات الجديدة التي أعلن عنها مجلس الإدارة.





الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، على أسماء الراحلين، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.





من جانبه كشفت مصادر صحفية أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك الاستغناء عن 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وشملت متطلبات كارتيرون بالنسبة للقائمة الحالية للفريق الاستغناء عن الخماسي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.





وفي نفس السياق طلب المدرب الفرنسي إعارة المدافع الصاعد محمد عبد السلام للحصول على فرصة أكبر من المشاركة، في بطولة الدوري المصري.



