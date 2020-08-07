في ذكرى ميلادها.. اعتذرت نبيلة السيد عن العيال كبرت.. وعانت من السرطان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:44 م
نبيلة السيد
نبيلة السيد
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد أشهر كوميديانات السينما المصرية الفنانة الكبيرة نبيلة السيد، التي دخلت قلوب الجماهير.

شاركت نبيلة السيد، في بطولة عشرات الأفلام منها "البحث عن فضيحة"و'أين عقلي" و"حكايتي مع الزمان".

وما لا يعرفه الكثير أن نبيلة السيد، شاركت في بطولة مسرحية العيال كبرت قبل أن يتم تصويرها تلفزيونيًا.

وبعد اعتذارها عن المسرحية شاركت الفنانة الكبيرة كريمة مختار، بدلًا منها بهذا العمل.

وشاركت فى العديد من الأعمال التى يتخطى عددها 130 متنوعة ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وفى كل هذه الأعمال لم تحظ بدور بطولة واحد أو حتى دور ثاني، ولكنها استطاعت بموهبتها ترك بصمة كبيرة عند المشاهدين.


حاولت نبيلة السيد، الصمود أمام مرض السرطان كثيرًا إلا أنها فشلت وابتعدت عن الفن قبل رحيلها ورفضت زيارة النجوم لها حزنًا على نفسها.

ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة نبيلة السيد، في 30 يونيو عام 1986 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.





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