رابط منصة بوابة الأزهر الإلكترونية للتقدم لمسابقة الايفاد (البعثات) azhar.eg | اعرف الآن الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:16 م
بوابة الازهر
بوابة الازهر

رابط منصة بوابة الأزهر الإلكترونية للتقدم لمسابقة الايفاد (البعثات) azhar.eg | اعرف الآن الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

بوابة الازهر الإلكترونية (مسابقة الايفاد) | تشهد محركات البحث حاليًا عمليات مكثفة للبحث عن رابط منصة بوابة الازهر الإلكترونية خاصةً مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية إعادة فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بعد نزول سن التقديم 6 أشهر. 

وأيضًا إعلان الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، عن فتح باب التقديم  للمسابقات العامة للإيفاد للعام 2020- 2021  (العامة – اللغات) للذكور فقط إلكترونيًا هذا العام، لمدة أسبوع واحد فقط، كما سيتم تحديد موعد الاختبارات لاحقا، للوعاظ ومدرسي الأزهر، لاختيار أفضل الكفاءات لإيفادها إلى الخارج.

بوابة الازهر الإلكترونية
أتاحت بوابة الأزهر العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل العملية التعليمية وتفعيل نظام التعليم عن بعد خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بداية من التقديم لمرحلة رياض الأطفال لتسليم الأبحاث الإلكترونية، لإعلان جداول نتائج الامتحانات، وكذلك المسافات الخاصة بالمعلمين واختبارات الترقي وغيرها من الخدمات التي وفرت  الكثير من الوقت والجهد للحصول عليها.

مسابقة الإيفاد
أعلنت مؤخرًا مجمع البحوث الإسلامية التابع لمؤسسة الأزهر عن فتح باب التقدم للابتعاث إلى الخارج بداية من غدًا السبت 8 اغسطس وحتى 22 أغسطس الجاري للذكور فقط، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) لتخصصات العلوم الشرعية – اللغة العربية – الوعظ – القراءات – العلوم- الرياضيات – اللغة الانجليزية – الكيمياء – الفيزياء – الأحياء.

وحدد بعد الشروط للالتحاق بها وهي:-

- يجب أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.

- يجب أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني.

- يجب ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن 85%.

- يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

- يجب أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة.

- يجب ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر.

- يجب أن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج.

- يجب ألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

أوراق التقديم في مسابقة الإيفاد
طلب الترشيح المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2020/2021م:-

- 3 صور شخصية حديثة– خلفية بيضاء مدون عليه الاسم.

- 2 صورة شخصية حديثة بمقاس كارت 6×9 خلفية بيضاء مدون عليها الاسم.

- صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة.

-  صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه).

- صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.
 
رابط منصة بوابة الأزهر الإلكترونية للتقدم لمسابقة الايفاد (البعثات) azhar.eg | اعرف الآن الموعد والشروط والأوراق المطلوبة

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