الأردن تسجل تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلد إلى 1237 إصابة.

 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، وسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة إصابة في محافظة أربد شمال البلاد، مبينة في نفس الوقت تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 1194 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 19,360 مليون إصابة، بينهم أكثر من 719 ألف حالة وفاة، وأكثر من 12,440 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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