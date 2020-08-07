نجل الموسيقار أحمد منيب يكشف تفاصيل إنتاج مسلسل عن حياته والده

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:00 م
فتحي احمد منيب
فتحي احمد منيب
الفجر الفني
صرح فتحي منيب ابن الموسيقار الراحل احمد منيب عن عرض مقدم من أحدي شركات الانتاج لإنتاج مسلسل عن حياة الفنان أحمد منيب ويحمل اسم مؤقت "دائرةالرحله".

مسلسل (منيب)  يحكي منذ نشائته في النوبه القديمة وكيف تعلم الموسيقي في هذه البلاد الساحره كما يحكي المسلسل عن انتقاله للقاهرة وعمله مع معظم المطربين الكبار  في هذه المرحلة كما سيكشف المسلسل لاول مره العديد من أسرار حياه الموسيقارأحمد منيب  من خلال حلقات المسلسل التي يعكف علي كتابه السيناريو الان بإشراف مباشر من عائلة احمد منيب.

كما أكدت عائلة منيب انه سيتم ذهاب نسخه من السيناريو الي موسسة متخصصة في التراث الغير مادي لتقديمه لمنظمة اليونسكو للتراث لتوثيق مسلسل  الموسيقار  أحمد منيب وترجمته لعرضه في اوربا وأمريكا لما تحمله حياة الفنان من تراث موسيقى فريد من نوعيه.

وأضاف فتحي منيب ان موعد عرض المسلسل سيكون بعد شهر رمضان المبارك ليكون هناك وقت كافي لظهور المسلسل بشكل يليق باسم أحمد منيب.

ولاحقا سيعقد مؤتمر صحفي لاذاعه كافه تفاصيل المسلسل وموعد البدء في التصوير.

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