العراق: تخفيض إضافي في الانتاج النفطي خلال الشهرين المقبلين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
قال العراق يوم الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في كل من أغسطس وسبتمبر  تعويضا عن ارتفاع مستوى إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في بيان مشترك مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن خفض إنتاج العراق سيضاف إلى 850 ألف برميل يوميا التزم بالفعل بحجبها في أغسطس آب وسبتمبر أيلول بموجب اتفاق أوبك+.

وسيصل إجمالي خفض إنتاج العراق في أغسطس آب وسبتمبر أيلول إلى 1.25 مليون برميل يوميا في كل شهر.

وقال البيان المشترك ”سيمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.“

وشدد الوزيران على التزامهما التام باتفاق أوبك+ لتقليص إنتاج النفط.

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وأكد عبد الجبار التزام العراق بالاتفاق، مضيفا أنه سيصل إلى الامتثال الكامل في أوائل أغسطس آب.

ناقش الوزيران في مكالمة هاتفية أحدث التطورات في أسواق النفط واستمرار تعافي الطلب العالمي والتقدم صوب تنفيذ اتفاق أوبك+.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، شرعوا في خفض غير مسبوق للمعروض في مايو أيار لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على تخفيضات تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، من أول مايو أيار، على أن يجري تقليص حجم التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب.

وفي يوليو تموز، نفذوا 5.743 مليون برميل يوميا من الخفض المتعهد به، بنسبة امتثال 94 بالمئة، وفقا لمسح أجرته رويترز.

ووافق العراق على خفض إنتاجه 1.06 مليون برميل يوميا.

وقال الوزيران السعودي والعراقي إن الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك+ ستحسن استقرار أسواق النفط العالمية وتعجل باستعادة التوازن وتبعث بإشارات إيجابية إلى الأسواق، حسبما ذكر البيان.

زاد إنتاج أوبك النفطي أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص عليها في الاتفاق بقيادة أوبك، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدما محدودا على صعيد الالتزام.

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