"صوتك لمصر بكرة".. حملة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

صرحت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية بأنه في إطار الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان " صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" بجميع محافظات الجمهورية، يواصل فرع المجلس بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالي بعقد ندوات توعوية، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الإنتخابات المزمع عقدها يومى (١١و١٢) أغسطس الجاري.





وتابعت "ماجدة الشاذلي" أن المشاركة في هذه الإنتخابات أمانه دعمًا لإستقرار الوطن، وأن المرأة المصرية كانت دائمًا في بداية الصفوف في، الإستحقاقات السابقة، عليها أن تكمل هذه المسيرة، وتقوم بتشجيع جيرانها ومعارفها على النزول والمشاركة.





وأوضحت الدكتورة ماجدة أن مجمع خدمات المرأة في أبيس سوف يقوم بمساعدة السيدات على معرفة اللجان الإنتخابية في خلال ايام الإنتخابات من خلال مقر المجمع بابيس.





ونظم الفرع صباح اليوم ندوة بمقر جمعية الجدار المتين لتنمية المجتمع، ببرج العرب، وذلك بحضور الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة الفرع، وعضوات الفرع سلوى عبد القادر، والدكتورة فاتن عبد اللطيف، والدكتورة هدى بشير.





وتناولت الندوة التوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، وارشاد السيدات بالإجراءات المتبعة اثناء عملية التصويت والفرق بين المرشحين الفردي والقوائم وسبل الاستعلام عن اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى الإعلان عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المراة ١٥١١٥ والخط الارضي للفرع والذي يتم عليه استقبال اي شكوى تخص الإنتخابات.





كما تم التأكيد على ضرورة الإهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع الإصابة بعدوى كوفيد ١٩ اثناء عملية الإقتراع.





يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكرة..مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ " تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ،بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الاعاقة بأهمية دورهم.





وعلى هامش الندوة قامت المقررة والأعضاء بعمل جولات ميدانية ولقاءات بالأهالي للتأكيد على ضرورة المشاركة، مع ضرورة الإهتمام باتباع الإجراءات الوقائية لمنع الاصابه بفيروس كوفيد ١٩ أثناء عملية الإقتراع.



