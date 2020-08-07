زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي
كشف سعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك عن تشكيلة قطاع النائشئين بالنادي الأهلي والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.
وكتب سعيد لطفي عبر
مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل الإعلان الرسمي ورغم التكتم الشديد من قبل خالد بيبو رئيس قطاع
الناشئين ومن مصادرنا الخاصة وهم كثيرون
داخل النادى الأهلى توصلنا لهذا التشكيل
الجديد لقطاعي الناشئين والبراعم وارد
جداً أن يكون هناك تغيير في اللحظات
الأخيرة ".
وتابع: "عمرو
أنور مديراً فنياً لفريق 99
ياسر رضوان مديراً فنياً لفريق 2001
محمد شرف مديراً فنياً لفريق
2003 شريف عبد الفضيل مديراً فنياً لفريق 2005 سيد غريب
مديراً فنياً لفريق 2006 ياسر
محمدين مديراً فنياً لفريق 2007
أحمد سمير بيبو مديراً فنياً لفريق
2008 حسين شكري
مديراً فنياً لفريق 2009
اسامه ذكى مديراً فنياً لفريق
2010 وائل عنتر مديراً فنياً لفريق 2011 ".
وأضاف: " تشكيل
اللجنة الفنية ك فتحي مبروك رئيساً عضوية كلا من
ك ابراهيم عبد الصمد ياسر ريان
امين عرابى صديق الجمال مدحت طه
إسماعيل".
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