زملكاوي يعلن تشكيل قطاع الناشئين بالأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:33 م
خالد بيبو
خالد بيبو
الفجر الرياضي

كشف سعيد لطفي  رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك عن تشكيلة قطاع النائشئين بالنادي الأهلي والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة.

 

وكتب سعيد لطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قبل الإعلان الرسمي  ورغم التكتم الشديد من قبل خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين  ومن مصادرنا الخاصة وهم كثيرون داخل النادى الأهلى  توصلنا لهذا التشكيل الجديد  لقطاعي الناشئين والبراعم وارد جداً  أن يكون هناك تغيير في اللحظات الأخيرة ".

 

وتابع: "عمرو أنور  مديراً فنياً  لفريق 99  ياسر رضوان  مديراً فنياً  لفريق 2001  محمد شرف  مديراً فنياً لفريق 2003    شريف عبد الفضيل  مديراً فنياً لفريق 2005    سيد غريب  مديراً فنياً لفريق 2006    ياسر محمدين  مديراً فنياً  لفريق 2007    أحمد سمير بيبو  مديراً فنياً لفريق 2008    حسين شكري  مديراً فنياً  لفريق  2009   اسامه ذكى   مديراً فنياً لفريق 2010    وائل عنتر  مديراً فنياً لفريق 2011 ".

 

وأضاف: " تشكيل اللجنة الفنية  ك  فتحي مبروك رئيساً  عضوية كلا من  ك  ابراهيم عبد الصمد   ياسر ريان  امين عرابى صديق الجمال  مدحت طه إسماعيل".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع الناشئين بالاهلي سعيد لطفي رياضة خالد بيبو الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعة

هيدرسفيلد يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

منذ نصف ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة محمود الخطيب

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من زوجة الخطيب بعد سرقة منزلهما

منذ أقل من ساعتين

أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

120 جنيه زيادة في أسعار الذهب.. وتوقعات باستمرار الصعود

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ يوم

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن تجاوزات حسام عاشور

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اتحاد لكرة يحسم مشاركة رمضان صبحي أمام إنبي

منذ نصف ساعة

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تعرض منزل رئيس الأهلي محمود الخطيب للسرقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رمضان صبحي يحسم جدل مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد بشأن ضمه نهائيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرّف على التشكيل الكامل لقطاع الناشئين والبراعم بالأهلي

قطاع الناشئين بالأهلي يعلن اليوم نتيجة التصفية النهائية لاختبارات المحافظات

أهلي 2002 يواجه الغابة في دوري الجمهورية

أهلي ٢٠٠٢ يواجه المقاولون العرب وديًا.. غدًا

أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل هيثم عرابي عن الأهلي (صورة)

غدا.. قمة مشتعلة بين الأهلي والزمالك في دوري القطاعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:24 م

جوارديولا يمنح برشلونة صفقة ذهبية

المصل واللقاح يكشف حالات تؤدي لموجة ثانية من كورونا

01:17 م

عاجل.. انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

01:01 م

5 رسائل من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

11:38 ص

رمضان صبحي يشعل أزمة كبرى في الأهلي

03:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا