أشرف عبد الباقي يعرض لقطات من مسرحية "صباحية مباركة"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه بصور ولقطات من مسرحيته الجديدة، "صباحية مباركة"، التي يشارك فيها بتجربة الاخراج، وذلك عبر حسابه الرسمي خلال موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "عبد الباقي" على الصور قائلًا:" من أول يوم عرض مسرحية "صباحية مباركة"، مشاركًا مع جمهوره تفاصيل الحجز، وروج الفنان المسرحية خلال الفترة السابقة، حيث لاقت إعجابًا من الجماهير قائلين:" ربنا يوفقك يا استاذ أشرف انت ممثل محترم.. ورجعنا نحب المسرح من تاني، أن شاء الله تكون مسرحية جميلة وانبسطت في العرض، انا متحمس جدا للعرض".


ويشار إلي أن مسرحية صباحية مباركة تقام خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع، تعرض المسرحية في الساعة ٨ مساءً على مسرح أحد الفنادق المطلة على النيل، المسرحية من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.




والجدير بالذكر إلى أنه بدأت شهرة أوس أوس و علي ربيع الحقيقية بعد مشاركتهم مع الفنان أشرف عبد الباقي في (تياترو مصر)، ليجتمعوا بعد ذلك في مسلسل سك على أخواتك بمشاركة الفنانة هنا الزاهد.
أشرف عبد الباقي يعرض لقطات من مسرحية صباحية مباركة
أشرف عبد الباقي يعرض لقطات من مسرحية صباحية مباركة
أشرف عبد الباقي يعرض لقطات من مسرحية صباحية مباركة
أشرف عبد الباقي يعرض لقطات من مسرحية صباحية مباركة

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