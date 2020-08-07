"المصوغات الذهبية": هناك توجه لدى الأفراد لشراء السبائك خلال الفترة الأخيرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:18 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قال رفيق العباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن هناك توجها من بعض الافراد في السوق المحلي لشراء سبائك ذهبية أو مصوغات لحفظ القيمة النقدية.مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم الشعبة بمبادرة لتشجيع الشراء من خلال إنتاج مصوغات ذهبية خفيفة الوزن لكن إنتاج عيارات ذهبية أقل من عيار 18 لم تلق نجاحا بالسوق المصرى.

ولفت إلى أن الارتفاعات الحادة فى الأسعار جعلت أغلب الأفراد تحجم عن الشراء خلال الفترة الحالية. وسجل سعر جرام الذهب اليوم "عيار 24" 1056 جنيها, و"عيار 21" 924 جنيها, و"عيار 18" 792 جنيها , في حين سجل سعر الجنيه الذهب 7400 جنيه، مشيرًا إلى أن إن خبراء الاقتصاد العالميين نصحوا حكوماتهم والمؤسسات المالية بشراء الذهب ولهذا حدث ارتفاع فى الأسعار.


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