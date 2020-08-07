اتحاد الكرة يرفض التدخل في عمل لجنة الحكام

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا اليوم الجمعة، يعلن من خلاله رفضه التام للتدخل في عمل لجنة الحكام الرئيسية.





وذكر اتحاد الكرة في بيانه: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في حكام كرة القدم المصريين ويؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية".





وتابع: "ليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك، وأن أي خروج عن هذه القواعد ستعرض أصحابها للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط".





وطلب المصري وسموحة من اتحاد الكرة عدم إسناد أي مباراة رسمية في الدوري للحكم محمد عادل على خلفية عدم احتسابه ركلة جزاء للفريق البورسعيدي أمس الخميس أمام الزمالك بعد عودته لتقنية الفيديو.





وكان الزمالك حقق الفوز على المصري بهدف دون رد سجله النجم محمود علاء في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري.











