الإمارات ترسل طائرات مساعدات طبية إلى لبنان لمكافحة كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر

قامت الإمارات بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني، لدعم جهود مكافحة جائحة "كوفيد- 19" وذلك بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد وفقا لصحيفة الاتحاد

 

واشتملت المساعدات على 12 طناً من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص «كوفيد- 19»، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 آلاف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية من القيام بمهامهم، وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة «كورونا» في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية، كما تأتي ضمن سلسلة عمليات الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لدعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة كوفيد- 19.

 

جدير بالذكر أن الإمارات قدمت مساعدات طبية لمكافحة وباء «كورونا» لـ 92 دولة عبر تقديم قرابة 1250 طناً، والتي مكنت أكثر من 1.2 مليون من الفرق الطبية والخطوط الأمامية من القيام بمهامهم اليومية.

 

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